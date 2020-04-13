Названо число выданных пропусков для передвижения по Москве

Жители Москвы получили 697 899 рабочих пропусков, всего на 10:00 13 апреля поданы 702 344 заявки на пропуска для передвижения по городу. Об этом сообщил столичный оперативный штаб в своем Telegram-канале.

При этом, по словам руководителя столичного департамента информационных технологий Эдуарда Лысенко, жители Москвы смогли оформить около 780 тысяч пропусков для передвижения по городу на транспорте. Он уточнил, что «востребованность опции очень высокая», передает ТАСС.

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