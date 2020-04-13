Москвичи оказались готовы пожертвовать правами ради борьбы с коронавирусом

Большинство москвичей оказались готовы пожертвовать ограничения прав ради борьбы с коронавирусом. Об этом свидетельствуют результаты опроса «Ромир», с которыми ознакомился принадлежащий Григорию Березкину РБК.

Так, более двух третей жителей столицы готовы ли они пожертвовать некоторыми своими правами, если это поможет сдержать распространение коронавируса. В то же время 28 процентов оказались несогласны с подобными мерами. Доля тех, кто высказался о понимании ограничений, выросла на 9 процентов по сравнению с мартом.

Среди тех, кто не одобрил меры, больше людей в возрасте 18-24 года (42 процента), людей с высшим образованием или ученой степенью (31 процент). В противоположном лагере оказались граждане от 39 до 45 лет (73 процента) и люди со средним образованием (77 процентов).

Президент холдинга «Ромир» Андрей Милехин выразил уверенность в том, что москвичи еще не столкнулись с реальными сложностями, однако в их ответах читаются «нарастающая усталость от текущего положения и желание ухватиться за любую возможность, если она ведет к возврату привычной жизни».

Ранее жителям столицы рассказали о наказании за отсутствие цифровых пропусков. Так, гражданам, передвигающимся на автомобилях без пропуска, грозит штраф в размере пяти тысяч рублей, а также эвакуация транспорта на спецстоянку. Однако в полицию Москвы пока не поступало указаний о том, как и с помощью каких технических средств будут контролировать соблюдение гражданами указа о пропусках.

10 апреля мэр Москвы Сергей Собянин объявил о вводе пропускного режима в связи с распространением коронавируса. Начать оформление цифровых пропусков можно будет с понедельника, 13 апреля. Со среды, 15 апреля, их наличие для поездок станет обязательным. В России коронавирус выявили у 15 770 человек, 130 умерли, 1291 выздоровели.

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