Россияне оценили соблюдение ими режима самоизоляции

Большинство жителей Москвы (90 процентов) говорят, что большая часть их знакомых и родственников соблюдают предписанный режим самоизоляции из-за распространения коронавируса. Таковы результаты опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ), опубликованного на сайте организации.
По всей России аналогичные ответы дали более 80 процентов граждан.
Также большинство (74 процента) считает, что защититься от коронавируса можно. Обратного мнения придерживаются 16 процентов опрошенных. Самыми популярными мерами среди россиян стали снижение социальных контактов и использование антисептиков. Маску носит каждый третий житель (30 процентов).
По последним данным, в России зарегистрировано 7497 случаев заражения коронавирусом в 81 регионе. За весь период зафиксировано 58 летальных исходов, выздоровели 494 пациента.
В Москве и почти во всех субъектах действует режим всеобщей изоляции, в рамках которого гражданам рекомендуются выходить из дома только по уважительной причине, к примеру, для выгула собаки или похода в магазин.
Зачем это нужно? Это позволит предотвратить распространение вирусов и других болезнетворных микроорганизмов. Если при кашле или чихании прикрывать нос и рот рукой, микробы могут попасть на ваши руки, а затем на предметы или людей, к которым вы прикасаетесь.
— информация о коронавирусе на сайте Роспотребнадзора здесь;
— ответы Роспотребнадзора на самые популярные вопросы о коронавирусе здесь;
— подробный раздел на сайте Минздрава здесь;
— телефон скорой помощи: 03, 103 (для звонка с мобильного телефона);
— горячая линия Роспотребнадзора: 8-800-555-49-43;
— горячая линия Роструда: 8-800-707-88-41;
— горячая линия Департамента здравоохранения Москвы: +7 (495) 870-45-09.
Источник: Всемирная организация здравоохранения