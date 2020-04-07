В России за сутки выявили свыше тысячи новых случаев заражения коронавирусом

В России за сутки выявили 1154 новых случаев заражения коронавирусом. Об этом сообщает оперативный штаб в своем Telegram-канале.
Больше всего зафиксировано в Москве — 697 случаев, следом идет Санкт-Петербург (69 случаев), Московская область (67 случаев), Брянская область (32 случая), Калининградская область (29 случаев), по 19 случаев в Ставропольском крае, Пензенской области и Ханты-Мансийском автономном округе. Впервые диагноз поставлен в Карачаево-Черкесии.
Сообщается, что за сутки умерло 11 человек с коронавирусом, 88 выздоровели.
Всего в России зарегистрировано 7497 случаев заражения коронавирусом в 81 регионе. За весь период зафиксировано 58 летальных исходов, выздоровели 494 человека.
Вспышка коронавируса впервые была зафиксирована в китайском Ухане в конце декабря 2019 года. Помимо Китая, случаи заболевания выявлены более чем в 100 странах. Вспышка переросла в пандемию, сейчас больше всего заболевших в США, Испании и Италии. Во всем мире более 1,2 миллиона заражений.
Зачем это нужно? Это позволит предотвратить распространение вирусов и других болезнетворных микроорганизмов. Если при кашле или чихании прикрывать нос и рот рукой, микробы могут попасть на ваши руки, а затем на предметы или людей, к которым вы прикасаетесь.
— информация о коронавирусе на сайте Роспотребнадзора здесь;
— ответы Роспотребнадзора на самые популярные вопросы о коронавирусе здесь;
— подробный раздел на сайте Минздрава здесь;
— телефон скорой помощи: 03, 103 (для звонка с мобильного телефона);
— горячая линия Роспотребнадзора: 8-800-555-49-43;
— горячая линия Роструда: 8-800-707-88-41;
— горячая линия Департамента здравоохранения Москвы: +7 (495) 870-45-09.
Источник: Всемирная организация здравоохранения