Названо число россиян с подозрением на коронавирус

Под медицинским наблюдением в России из-за подозрения на коронавирус находятся 185 тысяч человек. Такое число называет РИА Новости со ссылкой на пресс-службу Роспотребнадзора.

В службе уточнили, что всего проведено более 795 тысяч тестов на новый вирус.

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