Российский регион ввел электронные пропуска для передвижения

Приморский край ввел электронные пропуска для передвижения граждан из-за эпидемии коронавируса. Об этом сообщается на сайте регионального правительства.

Система пропусков для тех жителей, которым необходимо посещать работу во время режима самоизоляции, начнет действовать с 7 апреля.

«Пропуск — это SMS, подтверждающая право передвигаться по городу для исполнения профессиональных обязанностей. Данная мера призвана повысить эффективность мероприятий по сдерживанию распространения коронавирусной инфекции», — уточняется в сообщении.

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Речь идет о врачах, фармацевтах, спасателях и сотрудниках других предприятий и организаций, которые продолжат работу, несмотря на указ президента России Владимира Путина, объявляющий апрель нерабочим.

Также сообщается, что вышедших на улицу граждан могут остановить сотрудники правоохранительных органов, которые потребуют предъявить паспорт, СМС-пропуск от регионального портала государственных услуг и справку с места работы.

3 апреля мэр Москвы Сергей Собянин объяснил отказ от введения пропускного режима в столице тем, что на текущей неделе горожане «ведут себя корректно».

В конце марта в Республике Татарстан начали выпускать местных жителей из дома только по специальным SMS-пропускам, которые действуют 60 минут.

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