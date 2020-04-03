Мэр Москвы Сергей Собянин объяснил отказ от введения пропускного режима в столице тем, что на текущей неделе горожане «ведут себя корректно», передает ТАСС.
По его словам, планы по введению такого режима в городе действительно были, но власти от них отказались, потому что жители Москвы выполняют рекомендации властей. Намерения ввести пропускной режим, так как «в прошлые выходные огромное количество людей решило расслабиться, но ситуация изменилась».
Как заявил Собянин, две трети жителей Москвы соблюдают самоизоляцию, и власти намерены поддерживать этот баланс.
2 апреля Собянин сообщил, что не стал вводить пропускной режим передвижения по Москве из-за коронаиврируса. Градоначальник пояснил, что к вопросу введения пропусков власти вернутся или при неблагоприятном развитии эпидемиологической ситуации., либо если нарушений домашнего режима будет больше.
Зачем это нужно? Это позволит предотвратить распространение вирусов и других болезнетворных микроорганизмов. Если при кашле или чихании прикрывать нос и рот рукой, микробы могут попасть на ваши руки, а затем на предметы или людей, к которым вы прикасаетесь.
— информация о коронавирусе на сайте Роспотребнадзора здесь;
— ответы Роспотребнадзора на самые популярные вопросы о коронавирусе здесь;
— подробный раздел на сайте Минздрава здесь;
— телефон скорой помощи: 03, 103 (для звонка с мобильного телефона);
— горячая линия Роспотребнадзора: 8-800-555-49-43;
— горячая линия Роструда: 8-800-707-88-41;
— горячая линия Департамента здравоохранения Москвы: +7 (495) 870-45-09.
Источник: Всемирная организация здравоохранения