Москвичам разъяснили схему передвижения на дачи во время карантина

Москвичам никто не будет мешать доехать от дома до дачи. Об этом заявил спикер Мосгордумы Алексей Шапошников, передает «Интерфакс».
Таким образом он разъяснил схему передвижения на личном автомобиле в период действия режима самоизоляции. Кроме того, Шапошников отметил, что ездить на машине в Москве разрешено только одному, исключение — совместная самоизоляция.
Полиция получит право составлять протоколы на нарушителей карантина в Москве после соглашения мэрии и МВД. При этом первый в России штраф уже вынесен в Уфе — житель города оштрафован судом на 15 тысяч рублей за нарушение режима самоизоляции.
Президент России Владимир Путин 1 апреля подписал закон о введении штрафов и сроков за нарушение изоляции. Новая поправка в КоАП предусматривает штраф от 15 до 40 тысяч рублей для граждан за нарушение санитарно-эпидемиологических правил. Ранее за это штрафовали на сумму от 100 до 500 рублей.
По последним данным, число случаев заражения коронавирусом в России достигло 4149 в 78 регионах. За последние сутки подтвержден 601 новый случай в 32 регионах.
Зачем это нужно? Это позволит предотвратить распространение вирусов и других болезнетворных микроорганизмов. Если при кашле или чихании прикрывать нос и рот рукой, микробы могут попасть на ваши руки, а затем на предметы или людей, к которым вы прикасаетесь.
— информация о коронавирусе на сайте Роспотребнадзора здесь;
— ответы Роспотребнадзора на самые популярные вопросы о коронавирусе здесь;
— подробный раздел на сайте Минздрава здесь;
— телефон скорой помощи: 03, 103 (для звонка с мобильного телефона);
— горячая линия Роспотребнадзора: 8-800-555-49-43;
— горячая линия Роструда: 8-800-707-88-41;
— горячая линия Департамента здравоохранения Москвы: +7 (495) 870-45-09.
Источник: Всемирная организация здравоохранения