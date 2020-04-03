Москвичам разрешили ездить на машинах только по одному

Поездки на автомобиле по Москве разрешено совершать по одному. Исключение сделали только для тех пассажиров, которые находятся на самоизоляции вместе с водителем. Об этом заявил председатель Мосгордумы Алексей Шапошников в эфире программы «Время покажет» на Первом канале, передает «Интерфакс».

Шапошников уточнил, что и водителям, и пассажирам стоит иметь при себе паспорта.

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Спикер Мосгордумы добавил, что в одном автомобиле не могут находиться люди, которые живут в разных местах. Он объяснил это тем, что таким образом нарушается дистанция в 1,5 метра. За такие нарушения горожанам будет грозить штраф.

Ранее на сайте мэра Москвы появились уточнения для водителей, которые намерены совершать поездки в режим самоизоляции. Так, автомобилистам разрешается ездить в другой район города при серьезной необходимости, либо добраться на личном автомобиле и такси до соседнего гипермаркета. В сообщении также сказано, что автомобиль могут остановить сотрудники правоохранительных органов для установления цели поездки. Гражданам посоветовали иметь при себе паспорт.

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