Москвичам разрешили ездить на машинах только по одному

Поездки на автомобиле по Москве разрешено совершать по одному. Исключение сделали только для тех пассажиров, которые находятся на самоизоляции вместе с водителем. Об этом заявил председатель Мосгордумы Алексей Шапошников в эфире программы «Время покажет» на Первом канале, передает «Интерфакс».
Шапошников уточнил, что и водителям, и пассажирам стоит иметь при себе паспорта.
Спикер Мосгордумы добавил, что в одном автомобиле не могут находиться люди, которые живут в разных местах. Он объяснил это тем, что таким образом нарушается дистанция в 1,5 метра. За такие нарушения горожанам будет грозить штраф.
Ранее на сайте мэра Москвы появились уточнения для водителей, которые намерены совершать поездки в режим самоизоляции. Так, автомобилистам разрешается ездить в другой район города при серьезной необходимости, либо добраться на личном автомобиле и такси до соседнего гипермаркета. В сообщении также сказано, что автомобиль могут остановить сотрудники правоохранительных органов для установления цели поездки. Гражданам посоветовали иметь при себе паспорт.
Зачем это нужно? Это позволит предотвратить распространение вирусов и других болезнетворных микроорганизмов. Если при кашле или чихании прикрывать нос и рот рукой, микробы могут попасть на ваши руки, а затем на предметы или людей, к которым вы прикасаетесь.
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— телефон скорой помощи: 03, 103 (для звонка с мобильного телефона);
— горячая линия Роспотребнадзора: 8-800-555-49-43;
— горячая линия Роструда: 8-800-707-88-41;
— горячая линия Департамента здравоохранения Москвы: +7 (495) 870-45-09.
Источник: Всемирная организация здравоохранения