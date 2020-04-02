Названа подпадающая под штраф за выход из дома категория жителей Москвы

Полиция не может начать штрафовать жителей Москвы за выход из дома, пока мэрия и МВД не подпишут соответствующее соглашение, и не будут введены спецпропуска. Об этом РИА Новости сказал депутат Мосгордумы Кирилл Щитов.
Он назвал единственную категорию горожан, которая подпадает под запрет на выход на улицу, — это люди с выявленным коронавирусом. Также административное наказание ждет организации, которые должны были прекратить работу, но не сделали этого.
По словам депутата, пока в столице еще можно свободно передвигаться на личном транспорте, не ограничены въезд и выезд из города. «Режим повышенной готовности в Москве введен, но норма, касающаяся автотранспорта, [пока] является спящей», — уточнил Щитов.
Ранее 2 апреля мэр Москвы Сергей Собянин утвердил штрафы для нарушивших режим изоляции. За однократный проступок гражданина обяжут заплатить четыре тысячи рублей, за использование автомобиля — пять тысяч. Отказ прекратить работу организации обойдется гражданину в сумму до 40 тысяч рублей, юридическому лицу — до 300 тысяч рублей.
Зачем это нужно? Это позволит предотвратить распространение вирусов и других болезнетворных микроорганизмов. Если при кашле или чихании прикрывать нос и рот рукой, микробы могут попасть на ваши руки, а затем на предметы или людей, к которым вы прикасаетесь.
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— ответы Роспотребнадзора на самые популярные вопросы о коронавирусе здесь;
— подробный раздел на сайте Минздрава здесь;
— телефон скорой помощи: 03, 103 (для звонка с мобильного телефона);
— горячая линия Роспотребнадзора: 8-800-555-49-43;
— горячая линия Роструда: 8-800-707-88-41;
— горячая линия Департамента здравоохранения Москвы: +7 (495) 870-45-09.
Источник: Всемирная организация здравоохранения