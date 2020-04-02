Названа подпадающая под штраф за выход из дома категория жителей Москвы

Полиция не может начать штрафовать жителей Москвы за выход из дома, пока мэрия и МВД не подпишут соответствующее соглашение, и не будут введены спецпропуска. Об этом РИА Новости сказал депутат Мосгордумы Кирилл Щитов.

Он назвал единственную категорию горожан, которая подпадает под запрет на выход на улицу, — это люди с выявленным коронавирусом. Также административное наказание ждет организации, которые должны были прекратить работу, но не сделали этого.

По словам депутата, пока в столице еще можно свободно передвигаться на личном транспорте, не ограничены въезд и выезд из города. «Режим повышенной готовности в Москве введен, но норма, касающаяся автотранспорта, [пока] является спящей», — уточнил Щитов.

Ранее 2 апреля мэр Москвы Сергей Собянин утвердил штрафы для нарушивших режим изоляции. За однократный проступок гражданина обяжут заплатить четыре тысячи рублей, за использование автомобиля — пять тысяч. Отказ прекратить работу организации обойдется гражданину в сумму до 40 тысяч рублей, юридическому лицу — до 300 тысяч рублей.

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