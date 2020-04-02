Собянин утвердил штрафы для нарушивших режим самоизоляции москвичей

Мэр Москвы Сергей Собянин утвердил штрафы в размере до пяти тысяч рублей за нарушение режима самоизоляции. Соответствующий документ опубликован на официальном сайте мэра и правительства Москвы.

За первичное нарушение человека обяжут выплатить четыре тысячи рублей, следует из документа. Штраф за нарушение приостановки работы предприятий для граждан составит до 40 тысяч рублей, для юридических лиц — до 300 тысяч рублей.

Нарушение режима самоизоляции с использованием транспортного средства обойдется москвичам в пять тысяч рублей.

Для патрулирования улиц привлекут общественные пункты охраны порядка.

Накануне президент Владимир Путин подписал закон о введении штрафов и сроков за нарушение карантина. Так, если из-за нарушения правил произойдет массовое заболевание или отравление людей, наказанием будет штраф в размере 500-700 тысяч рублей, ограничение свободы или лишение свободы на срок до двух лет.

25 марта в Госдуме анонсировали поправки, которые приравняют умышленное заражение новым коронавирусом к терроризму.

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