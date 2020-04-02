Собянин утвердил штрафы для нарушивших режим самоизоляции москвичей

Мэр Москвы Сергей Собянин утвердил штрафы в размере до пяти тысяч рублей за нарушение режима самоизоляции. Соответствующий документ опубликован на официальном сайте мэра и правительства Москвы.
За первичное нарушение человека обяжут выплатить четыре тысячи рублей, следует из документа. Штраф за нарушение приостановки работы предприятий для граждан составит до 40 тысяч рублей, для юридических лиц — до 300 тысяч рублей.
Нарушение режима самоизоляции с использованием транспортного средства обойдется москвичам в пять тысяч рублей.
Для патрулирования улиц привлекут общественные пункты охраны порядка.
Накануне президент Владимир Путин подписал закон о введении штрафов и сроков за нарушение карантина. Так, если из-за нарушения правил произойдет массовое заболевание или отравление людей, наказанием будет штраф в размере 500-700 тысяч рублей, ограничение свободы или лишение свободы на срок до двух лет.
25 марта в Госдуме анонсировали поправки, которые приравняют умышленное заражение новым коронавирусом к терроризму.
Зачем это нужно? Это позволит предотвратить распространение вирусов и других болезнетворных микроорганизмов. Если при кашле или чихании прикрывать нос и рот рукой, микробы могут попасть на ваши руки, а затем на предметы или людей, к которым вы прикасаетесь.
— информация о коронавирусе на сайте Роспотребнадзора здесь;
— ответы Роспотребнадзора на самые популярные вопросы о коронавирусе здесь;
— подробный раздел на сайте Минздрава здесь;
— телефон скорой помощи: 03, 103 (для звонка с мобильного телефона);
— горячая линия Роспотребнадзора: 8-800-555-49-43;
— горячая линия Роструда: 8-800-707-88-41;
— горячая линия Департамента здравоохранения Москвы: +7 (495) 870-45-09.
Источник: Всемирная организация здравоохранения