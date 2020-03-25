Законопроект об ужесточении наказания за нарушение карантина внесен в Госдуму

Проект закона об ужесточении ответственности за нарушение карантина в связи с распространением в России нового коронавируса внесен в Госдуму. Об этом сообщает ТАСС в среду, 25 марта.
Документ во втором чтении дополнят санкциями за распространение фейков о вирусе, проинформировал глава думского комитета по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников.
Парламентарий добавил, что умышленное причинение смерти в результате преднамеренного нарушения карантина повлечет наказание по статьям Уголовного кодекса за терроризм и диверсию.
Накануне премьер-министр Михаил Мишустин поручил ведомствам подготовить предложения по ужесточению ответственности за нарушение карантина. Ответственность необходимо предусмотреть как для физических, так и для юридических лиц.
Позже в Госдуме выступили с предложением сажать за нарушение карантина на срок до семи лет, если действия человека привели к гибели людей. О необходимости ужесточения наказания для людей, сбегающих из медучреждений, говорили и в «Единой России».
Зачем это нужно? Это позволит предотвратить распространение вирусов и других болезнетворных микроорганизмов. Если при кашле или чихании прикрывать нос и рот рукой, микробы могут попасть на ваши руки, а затем на предметы или людей, к которым вы прикасаетесь.
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Источник: Всемирная организация здравоохранения