Законопроект об ужесточении наказания за нарушение карантина внесен в Госдуму

Проект закона об ужесточении ответственности за нарушение карантина в связи с распространением в России нового коронавируса внесен в Госдуму. Об этом сообщает ТАСС в среду, 25 марта.

Документ во втором чтении дополнят санкциями за распространение фейков о вирусе, проинформировал глава думского комитета по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников.

Парламентарий добавил, что умышленное причинение смерти в результате преднамеренного нарушения карантина повлечет наказание по статьям Уголовного кодекса за терроризм и диверсию.

Накануне премьер-министр Михаил Мишустин поручил ведомствам подготовить предложения по ужесточению ответственности за нарушение карантина. Ответственность необходимо предусмотреть как для физических, так и для юридических лиц.

Позже в Госдуме выступили с предложением сажать за нарушение карантина на срок до семи лет, если действия человека привели к гибели людей. О необходимости ужесточения наказания для людей, сбегающих из медучреждений, говорили и в «Единой России».

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