В России захотели ужесточить уголовное наказание за нарушение карантина

В России предложили ужесточить уголовное наказание за нарушение карантина. С соответствующим предложением выступили председатель Госдумы Вячеслав Володин и глава комитета по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников, сообщается на сайте Госдумы.

За нарушение санитарных правил, из-за которого погиб человек, или возникла угроза распространения массовых заболеваний, предлагается наказывать штрафом до 2 миллионов рублей, или в размере зарплаты или иного дохода в период от 4 до 5 лет, либо ограничить свободу на срок до 5 лет. Если погибнут двое и более лиц, предлагается наказывать лишением свободы на срок до 7 лет.

Совет Госдумы рассмотрит поправки 25 марта. На пленарное заседание их вынесут 31 марта.

Ранее 24 марта премьер-министр Михаил Мишустин поручил Минюсту, МВД и Минэкономразвития подготовить предложения по ужесточению ответственности за нарушение карантина по коронавирусу. Ведомства должны будут предоставить свои предложения до 25 марта. Ответственность предлагается предусмотреть как для физических, так и для юридических лиц.

24 марта в оперативном штабе сообщили, что число заразившихся коронавирусом в России приблизилось к 500 — в стране выявили 495 случаев заражения.

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