В России захотели ужесточить уголовное наказание за нарушение карантина

В России предложили ужесточить уголовное наказание за нарушение карантина. С соответствующим предложением выступили председатель Госдумы Вячеслав Володин и глава комитета по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников, сообщается на сайте Госдумы.
За нарушение санитарных правил, из-за которого погиб человек, или возникла угроза распространения массовых заболеваний, предлагается наказывать штрафом до 2 миллионов рублей, или в размере зарплаты или иного дохода в период от 4 до 5 лет, либо ограничить свободу на срок до 5 лет. Если погибнут двое и более лиц, предлагается наказывать лишением свободы на срок до 7 лет.
Совет Госдумы рассмотрит поправки 25 марта. На пленарное заседание их вынесут 31 марта.
Ранее 24 марта премьер-министр Михаил Мишустин поручил Минюсту, МВД и Минэкономразвития подготовить предложения по ужесточению ответственности за нарушение карантина по коронавирусу. Ведомства должны будут предоставить свои предложения до 25 марта. Ответственность предлагается предусмотреть как для физических, так и для юридических лиц.
24 марта в оперативном штабе сообщили, что число заразившихся коронавирусом в России приблизилось к 500 — в стране выявили 495 случаев заражения.
Зачем это нужно? Это позволит предотвратить распространение вирусов и других болезнетворных микроорганизмов. Если при кашле или чихании прикрывать нос и рот рукой, микробы могут попасть на ваши руки, а затем на предметы или людей, к которым вы прикасаетесь.
— информация о коронавирусе на сайте Роспотребнадзора здесь;
— ответы Роспотребнадзора на самые популярные вопросы о коронавирусе здесь;
— подробный раздел на сайте Минздрава здесь;
— телефон скорой помощи: 03, 103 (для звонка с мобильного телефона);
— горячая линия Роспотребнадзора: 8-800-555-49-43;
— горячая линия Роструда: 8-800-707-88-41;
— горячая линия Департамента здравоохранения Москвы: +7 (495) 870-45-09.
Источник: Всемирная организация здравоохранения