Россиянин в самоизоляции выгулял собаку и получил дело

На жителя города Губкинский в Ямало-Ненецком автономном округе завели административное дело после того, как он нарушил режим самоизоляции и выгулял собаку. Об этом сообщил главный санитарный врач муниципалитета Виталий Кошара, передает РИА Новости.

Как уточнили в городской администрации, нарушителя выявили полицейские. Там добавили, что если суд подтвердит нарушение, мужчину могут лишить листа нетрудоспособности и ему не оплатят больничный. Как отметило РИА Новости, на Ямале пока нет ни одного случая заражения коронавирусом.

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Ранее сообщалось, что двое жителей Приморья с признаками ОРВИ сбежали из больницы, не пройдя карантин. Пара ездила в Израиль, после возвращения в Россию оба были госпитализированы.

30 марта стало известно, что правительство России одобрило ужесточение наказания для нарушителей карантина. Нарушителей также ожидает штраф — для граждан он составит до 300 тысяч рублей, для чиновников — до 500 тысяч, для организаций — до миллиона.

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