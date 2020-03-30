Россиянин в самоизоляции выгулял собаку и получил дело

На жителя города Губкинский в Ямало-Ненецком автономном округе завели административное дело после того, как он нарушил режим самоизоляции и выгулял собаку. Об этом сообщил главный санитарный врач муниципалитета Виталий Кошара, передает РИА Новости.
Как уточнили в городской администрации, нарушителя выявили полицейские. Там добавили, что если суд подтвердит нарушение, мужчину могут лишить листа нетрудоспособности и ему не оплатят больничный. Как отметило РИА Новости, на Ямале пока нет ни одного случая заражения коронавирусом.
Ранее сообщалось, что двое жителей Приморья с признаками ОРВИ сбежали из больницы, не пройдя карантин. Пара ездила в Израиль, после возвращения в Россию оба были госпитализированы.
30 марта стало известно, что правительство России одобрило ужесточение наказания для нарушителей карантина. Нарушителей также ожидает штраф — для граждан он составит до 300 тысяч рублей, для чиновников — до 500 тысяч, для организаций — до миллиона.
Зачем это нужно? Это позволит предотвратить распространение вирусов и других болезнетворных микроорганизмов. Если при кашле или чихании прикрывать нос и рот рукой, микробы могут попасть на ваши руки, а затем на предметы или людей, к которым вы прикасаетесь.
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— подробный раздел на сайте Минздрава здесь;
— телефон скорой помощи: 03, 103 (для звонка с мобильного телефона);
— горячая линия Роспотребнадзора: 8-800-555-49-43;
— горячая линия Роструда: 8-800-707-88-41;
— горячая линия Департамента здравоохранения Москвы: +7 (495) 870-45-09.
Источник: Всемирная организация здравоохранения