Двое россиян сбежали из карантина по коронавирусу

Двое жителей Приморья с признаками ОРВИ сбежали из больницы, не пройдя карантин. Их данные переданы полиции, сообщается на сайте регионального правительства.
Пара посещала Израиль и после возвращения в Россию была госпитализирована с подозрением на коронавирус. Их диагноз пока не известен.
Глава края Олег Кожемяко отметил, что эти люди должны были соблюдать 14-дневный карантин из-за поездки в страну с неблагоприятной эпидемиологической ситуацией. Губернатор предположил, что россияне создали угрозу общественной безопасности, за это полагается штраф в 100 тысяч рублей.
Ранее правительство захотело ужесточить наказание для нарушителей карантина и увеличить штрафы. Для граждан они составят до 300 тысяч рублей, для чиновников — до 500 тысяч, для организаций — до миллиона.
В Приморском крае официально двое зараженных. Один человек приехал из Мексики, другой — из европейской страны. Состояние обоих стабильное. По данным на 29 марта, всего в России зарегистрировано более 1,5 тысячи случаев инфицирования.
Зачем это нужно? Это позволит предотвратить распространение вирусов и других болезнетворных микроорганизмов. Если при кашле или чихании прикрывать нос и рот рукой, микробы могут попасть на ваши руки, а затем на предметы или людей, к которым вы прикасаетесь.
— информация о коронавирусе на сайте Роспотребнадзора здесь;
— ответы Роспотребнадзора на самые популярные вопросы о коронавирусе здесь;
— подробный раздел на сайте Минздрава здесь;
— телефон скорой помощи: 03, 103 (для звонка с мобильного телефона);
— горячая линия Роспотребнадзора: 8-800-555-49-43;
— горячая линия Роструда: 8-800-707-88-41;
— горячая линия Департамента здравоохранения Москвы: +7 (495) 870-45-09.
Источник: Всемирная организация здравоохранения