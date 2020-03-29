В российском городе разогнали проигнорировавших карантин шашлычников

Власти Уфы разогнали горожан, которые на территории городского лесопарка жарили шашлыки в мангальной зоне, проигнорировав просьбы оставаться дома и соблюдать режим самоизоляции в связи с распространением коронавируса. Об этом 29 марта сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу администрации города.
«Сотрудники администрации Советского района, центра общественной безопасности, отдела полиции №10 и учебного лесопарка ГБПОУ "Уфимский лесотехнический техникум" были вынуждены попросить гостей покинуть данную территорию. В результате мангальную зону закрыли на неопределенный срок», — указано в сообщении.
Уточняется, что уфимцы отнеслись к просьбе с пониманием и пообещали в дальнейшем соблюдать рекомендации.
В Башкирии зафиксировано пять случаев заражения коронавирусом.
По данным на 29 марта, всего в России зафиксировано 1534 случая заражения коронавирусом, свыше тысячи из них — в Москве. Выздоровели 64 человека. Для сдерживания распространения инфекции власти объявили нерабочей неделю с 30 марта по 5 апреля, ввели режим повышенной готовности, ограничили проведение массовых мероприятий и приостановили работу заведений общественного питания и непродовольственных магазинов.
Зачем это нужно? Это позволит предотвратить распространение вирусов и других болезнетворных микроорганизмов. Если при кашле или чихании прикрывать нос и рот рукой, микробы могут попасть на ваши руки, а затем на предметы или людей, к которым вы прикасаетесь.
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— горячая линия Роспотребнадзора: 8-800-555-49-43;
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Источник: Всемирная организация здравоохранения