В российском городе разогнали проигнорировавших карантин шашлычников

Власти Уфы разогнали горожан, которые на территории городского лесопарка жарили шашлыки в мангальной зоне, проигнорировав просьбы оставаться дома и соблюдать режим самоизоляции в связи с распространением коронавируса. Об этом 29 марта сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу администрации города.

«Сотрудники администрации Советского района, центра общественной безопасности, отдела полиции №10 и учебного лесопарка ГБПОУ "Уфимский лесотехнический техникум" были вынуждены попросить гостей покинуть данную территорию. В результате мангальную зону закрыли на неопределенный срок», — указано в сообщении.

Уточняется, что уфимцы отнеслись к просьбе с пониманием и пообещали в дальнейшем соблюдать рекомендации.

В Башкирии зафиксировано пять случаев заражения коронавирусом.

По данным на 29 марта, всего в России зафиксировано 1534 случая заражения коронавирусом, свыше тысячи из них — в Москве. Выздоровели 64 человека. Для сдерживания распространения инфекции власти объявили нерабочей неделю с 30 марта по 5 апреля, ввели режим повышенной готовности, ограничили проведение массовых мероприятий и приостановили работу заведений общественного питания и непродовольственных магазинов.

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