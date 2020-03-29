В центре Москвы начали призывать гуляк разойтись по домам

В центре Москвы появились автомобили с громкоговорителями, из которых раздаются призывы к гражданам разойтись по домам из-за распространения коронавируса. Об этом сообщает «Интерфакс», публикуя соответствующее видео.
Такие машины замечены, в частности, в районе Патриарших прудов, а также на Делегатской улице. После появления автомобиля в районе сквера у Патриарших многочисленные гуляющие разошлись, однако через некоторое время вернулись.
Также с началом объявлений на улице москвичи начали получать сообщения от портала госуслуг с призывом не посещать общественные места, отмечает агентство. Аналогичное сообщение получил и корреспондент «Ленты.ру».
Мэр Москвы Сергей Собянин 29 марта призвал горожан соблюдать двухметровую дистанцию при выходе на улицу и заявил, что ситуация с распространением коронавируса в столице перешла в новую стадию. По последним данным, число зарегистрированных в городе случаев заражения превысило тысячу, шесть пациентов скончались.
Зачем это нужно? Это позволит предотвратить распространение вирусов и других болезнетворных микроорганизмов. Если при кашле или чихании прикрывать нос и рот рукой, микробы могут попасть на ваши руки, а затем на предметы или людей, к которым вы прикасаетесь.
— информация о коронавирусе на сайте Роспотребнадзора здесь;
— ответы Роспотребнадзора на самые популярные вопросы о коронавирусе здесь;
— подробный раздел на сайте Минздрава здесь;
— телефон скорой помощи: 03, 103 (для звонка с мобильного телефона);
— горячая линия Роспотребнадзора: 8-800-555-49-43;
— горячая линия Роструда: 8-800-707-88-41;
— горячая линия Департамента здравоохранения Москвы: +7 (495) 870-45-09.
Источник: Всемирная организация здравоохранения