В центре Москвы начали призывать гуляк разойтись по домам

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В центре Москвы появились автомобили с громкоговорителями, из которых раздаются призывы к гражданам разойтись по домам из-за распространения коронавируса. Об этом сообщает «Интерфакс», публикуя соответствующее видео.

Такие машины замечены, в частности, в районе Патриарших прудов, а также на Делегатской улице. После появления автомобиля в районе сквера у Патриарших многочисленные гуляющие разошлись, однако через некоторое время вернулись.

Также с началом объявлений на улице москвичи начали получать сообщения от портала госуслуг с призывом не посещать общественные места, отмечает агентство. Аналогичное сообщение получил и корреспондент «Ленты.ру».

Мэр Москвы Сергей Собянин 29 марта призвал горожан соблюдать двухметровую дистанцию при выходе на улицу и заявил, что ситуация с распространением коронавируса в столице перешла в новую стадию. По последним данным, число зарегистрированных в городе случаев заражения превысило тысячу, шесть пациентов скончались.

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