В Москве за два часа поймали вышедшего погулять зараженного коронавирусом

Мэр Москвы Сергей Собянин рассказал, как в столице в течение двух часов поймали и отправили в инфекционную больницу горожанина, который проходил амбулаторное лечение дома и покинул жилище, чтобы погулять. Об этом сообщает ТАСС.

По словам градоначальника, за проходящими амбулаторное лечение на дому горожанами будет установлено чрезвычайно жесткое наблюдение. «Мы включим для этого все технические и организационные средства, которые имеются у города», — пообещал Собянин.

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Столичные власти ранее разрешили заболевшим с коронавирусной инфекцией, у которых болезнь протекает в легкой форме, проходить лечение на дому.

По данным на 29 марта, в России зарегистрировано 1534 случая заражения коронавирусом, свыше тысячи из них — в Москве. Собянин в связи с этим заявил, что ситуация с коронавирусом в столице перешла в новую стадию, и вновь призвал москвичей не покидать жилище, а в случаях, когда это необходимо, — соблюдать дистанцию с окружающими в полтора-два метра.

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