В Москве за два часа поймали вышедшего погулять зараженного коронавирусом

Мэр Москвы Сергей Собянин рассказал, как в столице в течение двух часов поймали и отправили в инфекционную больницу горожанина, который проходил амбулаторное лечение дома и покинул жилище, чтобы погулять. Об этом сообщает ТАСС.
По словам градоначальника, за проходящими амбулаторное лечение на дому горожанами будет установлено чрезвычайно жесткое наблюдение. «Мы включим для этого все технические и организационные средства, которые имеются у города», — пообещал Собянин.
Столичные власти ранее разрешили заболевшим с коронавирусной инфекцией, у которых болезнь протекает в легкой форме, проходить лечение на дому.
По данным на 29 марта, в России зарегистрировано 1534 случая заражения коронавирусом, свыше тысячи из них — в Москве. Собянин в связи с этим заявил, что ситуация с коронавирусом в столице перешла в новую стадию, и вновь призвал москвичей не покидать жилище, а в случаях, когда это необходимо, — соблюдать дистанцию с окружающими в полтора-два метра.
Зачем это нужно? Это позволит предотвратить распространение вирусов и других болезнетворных микроорганизмов. Если при кашле или чихании прикрывать нос и рот рукой, микробы могут попасть на ваши руки, а затем на предметы или людей, к которым вы прикасаетесь.
— информация о коронавирусе на сайте Роспотребнадзора здесь;
— ответы Роспотребнадзора на самые популярные вопросы о коронавирусе здесь;
— подробный раздел на сайте Минздрава здесь;
— телефон скорой помощи: 03, 103 (для звонка с мобильного телефона);
— горячая линия Роспотребнадзора: 8-800-555-49-43;
— горячая линия Роструда: 8-800-707-88-41;
— горячая линия Департамента здравоохранения Москвы: +7 (495) 870-45-09.
Источник: Всемирная организация здравоохранения