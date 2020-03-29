Среди новых зараженных коронавирусом в Москве оказалось много молодежи

Среди новых зараженных коронавирусом в Москве много молодых людей, сообщается в канале оперативного штаба в Telegram.
В столице зарегистрировано 197 новых случаев заражения, 152 из них — это люди в возрасте от 18 до 65 лет. Кроме того, коронавирус подтвержден у 13 несовершеннолетних.
В России за последние сутки выявлено 270 новых случаев заражения, в общей сложности по стране этот показатель превысил полторы тысячи. Свыше одной тысячи случаев приходится на Москву. Восемь пациентов с коронавирусной инфекцией скончались.
Мэр Москвы Сергей Собянин призвал жителей города в течение недели с 30 марта по 5 апреля, объявленной в России выходной, не покидать квартир и домов без необходимости. В магазинах и аптеках градоначальник попросил горожан соблюдать дистанцию 1,5-2 метра друг от друга.
Зачем это нужно? Это позволит предотвратить распространение вирусов и других болезнетворных микроорганизмов. Если при кашле или чихании прикрывать нос и рот рукой, микробы могут попасть на ваши руки, а затем на предметы или людей, к которым вы прикасаетесь.
— информация о коронавирусе на сайте Роспотребнадзора здесь;
— ответы Роспотребнадзора на самые популярные вопросы о коронавирусе здесь;
— подробный раздел на сайте Минздрава здесь;
— телефон скорой помощи: 03, 103 (для звонка с мобильного телефона);
— горячая линия Роспотребнадзора: 8-800-555-49-43;
— горячая линия Роструда: 8-800-707-88-41;
— горячая линия Департамента здравоохранения Москвы: +7 (495) 870-45-09.
Источник: Всемирная организация здравоохранения