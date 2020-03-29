В России возросло число людей с подозрением на коронавирус

В России число людей с подозрением на коронавирус возросло до 182,7 тысячи. Накануне эти цифра была ниже — 166,7 тысячи человек. Именно столько россиян сейчас находятся под медицинским наблюдением. Об этом сообщается на сайте Роспотребнадзора.

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Ранее сообщалось, что в медицинском центре Коммунарки в Москве за сутки число пациентов, у которых подозревается коронавирус, увеличилось на 12. В общей сложности на лечении находятся 330 человек, в том числе те, у кого был выявлен коронавирус.

По данным американского Университета Джонса Хопкинса, в общей сложности в мире зафиксировано 664 924 случая заражения коронавирусной инфекцией и свыше 30 тысяч смертей от нее. По информации университета, в России выявлено 1264 случая заболевания и 7 смертельных исходов.

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) приводит другие данные. Согласно им, в мире по состоянию на 29 марта 2020 года насчитывается 575 тысяч случаев заражения и 26,7 тысячи смертельных исходов. В России, по состоянию на 28 марта, коронавирус подхватили 1264 человека, четверо умерли.

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