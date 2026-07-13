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13:12, 13 июля 2026Россия

Появились детали смертельного удара ВСУ по Московской области

Очевидцы удара ВСУ по Подмосковью рассказали о взрывах и пожаре в частных домах
Евгений Фоменко
Евгений Фоменко (Редактор отдела «Россия»)

Кадр: Telegram-канал Татьяны Витушевой

Соседи ставших жертвами атаки Вооруженных сил Украины (ВСУ) жителей поселка Пионерский в подмосковной Истре рассказали, что слышали взрывы еще ранним утром. В беседе с «Российской газетой» они поделились деталями смертельного удара украинских военных.

«Беспилотная опасность была объявлена еще вчера вечером, но взрывы начали раздаваться ранним утром», — отметили жители Пионерского.

По их словам, утром над частным сектором начал подниматься дым — там горели кровли нескольких домов. Одна из жительниц, Светлана, рассказала, что она выбежала из дома после сильного толчка.

Как наш дом тряхнуло — вышла на улицу, услышала, как плачут соседские дети. Жужжание дронов смолкло. Сменилось воем сирен — по Волоколамскому шоссе неслась колонна скорых

Светланажительница Истры

Украинские беспилотники атаковали Московскую область в ночь на 13 июля. В результате удара по Истре пострадали трое жителей муниципального округа, еще три человека стали жертвами налета. Кроме того, сообщалось о двух пострадавших в Солнечногорске.

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