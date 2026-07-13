У россиян появился новый способ доехать на южные курорты

АТОР: В июле на южные курорты России будут ходить четыре новых поезда

У российских туристов появился новый способ доехать на южные курорты страны — в июле туда будут ходить четыре новых поезда. Об этом сообщили в Ассоциации туроператоров России (АТОР).

«Гранд Сервис Экспресс» расширила программу перевозок на черноморское направление. Новыми поездами смогут воспользоваться более 60 тысяч туристов. Билеты есть в продаже.

В июле в южном направлении назначены четыре новых поезда: № 177/178 Санкт-Петербург — Анапа, № 197/198 Москва — Адлер, № 433/434 Москва — Новороссийск и № 153/154 Москва — Ростов-на-Дону.

По данным АТОР, самые востребованные у соотечественников, собирающихся отдохнуть на Черном море, направления — Адлер, Анапа и Новороссийск. Новые составы не изменят структуру перевозок полностью, но добавят провозную мощность именно в тот момент, когда свободных мест в поездах на юг практически нет, говорится в источнике.

Ранее туристам дали советы для экономного отдыха на юге России. По словам гендиректора туроператора «Дельфин» Сергея Ромашкина, если ехать большой компанией и договариваться с отелем напрямую, то можно получить скидку до 30 процентов.