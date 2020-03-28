Биолог оценила российскую схему лечения пациентов с коронавирусом

Эффективность препарата «Мефлохин», который входит в представленную российскими учеными схему лечения от коронавируса, доказана, и он менее токсичен для человека, чем препараты-аналоги. Об этом в беседе с РИА Новости сообщила доктор биологических наук, профессор Школы системной биологии GMU (США) Анча Баранова.
«Препараты хлорохинового ряда, то есть сам хлорохин и его производные, в том числе "Гидроксихлорохин" и "Мефлохин", на сегодняшний день являются лидерами на роль противокоронавирусного средства массового использования», — сказала она, напомнив, что перечисленные вещества давно используются в качестве противомалярийной терапии.
Баранова добавила, что подобные препараты оказывают комплексное воздействие на вирус.
Ранее 28 марта Федеральное медико-биологическое агентство (ФМБА) представило схему лечения коронавирусной инфекции с помощью препарата «Мефлохин». Схема разработана на основе опыта лечения коронавирусной инфекции в Китае и Франции. «Мефлохин» может блокировать цитопатический эффект коронавируса в культуре клеток, а также препятствовать активации воспалительного ответа, вызванного вирусом.
Зачем это нужно? Это позволит предотвратить распространение вирусов и других болезнетворных микроорганизмов. Если при кашле или чихании прикрывать нос и рот рукой, микробы могут попасть на ваши руки, а затем на предметы или людей, к которым вы прикасаетесь.
— информация о коронавирусе на сайте Роспотребнадзора здесь;
— ответы Роспотребнадзора на самые популярные вопросы о коронавирусе здесь;
— подробный раздел на сайте Минздрава здесь;
— телефон скорой помощи: 03, 103 (для звонка с мобильного телефона);
— горячая линия Роспотребнадзора: 8-800-555-49-43;
— горячая линия Роструда: 8-800-707-88-41;
— горячая линия Департамента здравоохранения Москвы: +7 (495) 870-45-09.
Источник: Всемирная организация здравоохранения