В Москве возросло число вылечившихся от коронавируса россиян

В Москве возросло число вылечившихся от коронавирусной инфекции россиян: еще 10 человек выписаны из больницы. Об этом сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

Некоторым пациентам рекомендовали оставаться под наблюдением врачей. Заммэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова заявила, что всего в столице уже 28 людей завершили лечение в стационарах.

Ранее 28 марта Федеральное медико-биологическое агентство (ФМБА) представило схему лечения коронавирусной инфекции с помощью препарата «Мефлохин», который прежде использовался против малярии. Уточняется, что схема была разработана на основе опыта лечения коронавирусной инфекции в Китае и Франции.

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За последние сутки в России число новых случаев заражения достигло 228, общее число выявленных случаев — 1264.

25 марта президент России Владимир Путин в обращении к нации сообщил, что неделя с 30 марта по 5 апреля в стране объявляется нерабочей для снижения темпов распространения коронавируса. В Москве на это время решили закрыть места общественного питания, городские парки, торговые центры. При этом премьер-министр Михаил Мишустин призвал распространить принятые в столице меры и на другие регионы России.

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