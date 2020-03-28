Названы регионы России с новыми случаями заражения коронавирусом

Помимо Москвы и Подмосковья новые случаи заражения коронавирусом выявлены в 24 регионах России, лидирует по числу зараженных Санкт-Петербург. Об этом сообщает РИА Новости в субботу, 28 марта.

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Так, в Санкт-Петербурге новым вирусом заразились 11 человек, в Краснодарском крае — восемь, в Бурятии — шесть, в Ивановской области — пять. По четыре случая заражения зафиксированы в Ленинградской, Свердловской, Челябинской, Сахалинской областях и Красноярском крае. По три — в Липецкой, Тульской, Калининградской, Нижегородской областях и Татарстане. В Чечне, Оренбургской и Новосибирской областях — по два случая заражения.

По одному новому случаю выявлено в Брянской, Костромской, Смоленской, Саратовской областях, Адыгее, Пермском крае и в Крыму.

Ранее сообщалось, что в России за сутки зарегистрировано 228 новых случаев заражения, общее число выявленных в стране случаев заражения достигло 1264. Всего в России коронавирусная инфекция унесла жизни пяти человек. Власти задумались над ограничением передвижения по России.

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