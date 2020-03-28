В правительстве задумались над ограничением передвижения по России

Правительство России рассматривает возможность ограничить передвижение по всей стране. Об этом со ссылкой на источник сообщает РИА Новости.

Рассматривается возможность также остановить авиа- и железнодорожные пассажирские перевозки. Журналисты агентства также связались с пресс-службой кабмина, однако там не смогли ни подтвердить, ни опровергнуть эту информацию.

Другие подробности не приводятся.

По последним данным, число зараженных коронавирусом в России превысило тысячу человек. В общей сложности по состоянию на 28 марта в России зафиксировано 1036 случаев заражения, из которых 196 случаев были зарегистрированы за последние сутки в 16 регионах страны; 45 человек выздоровели.

Как отмечали в Роспотребнадзоре, большинство инфицированных коронавирусом россиян приехали из-за границы. Неделя с 30 марта по 5 апреля в стране объявлена нерабочей для снижения темпов распространения коронавируса.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!