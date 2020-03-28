В России умер еще один человек с коронавирусом

57-летний мужчина с диагнозом коронавирус скончался в Оренбурге, причина смерти устанавливается. Об этом сообщают РИА Новости.

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У жителя Бузулука были хронические заболевания. Известно, что он был первым заболевшим в области. Мужчина путешествовал по европейским странам и через Самару на своем автомобиле вернулся в город. Через несколько дней он почувствовал себя плохо и обратился к медикам, Те, в свою очередь, диагностировали коронавирус. Вместе с ним были госпитализированы шесть членов семьи.

Как рассказала министр здравоохранения Оренбургской области Татьяна Савинова, еще двое зараженных находятся в состоянии средней тяжести. Мальчик, у которого обнаружили инфекцию, здоров.

По последним данным, число зараженных коронавирусом в России превысило тысячу человек. В общей сложности по состоянию на 28 марта в России зафиксировано 1036 случаев заражения, из которых 196 случаев были зарегистрированы за последние сутки в 16 регионах страны; 45 человек выздоровели.

Как отмечали в Роспотребнадзоре, большинство инфицированных коронавирусом россиян приехали из-за границы.

25 марта президент России Владимир Путин в ходе обращения к нации сообщил, что неделя с 30 марта по 5 апреля в стране объявляется нерабочей для снижения темпов распространения коронавируса. В Москве на это время решили закрыть места общественного питания, городские парки, торговые центры. При этом премьер-министр Михаил Мишустин уже призвал распространить принятые в столице меры и на другие регионы России.

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