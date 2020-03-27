Подсчитаны масштабы заражения коронавирусом внутри России

Большинство инфицированных коронавирусом россиян приехали из-за границы. Об этом сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова, передает ТАСС.
В службе подсчитали масштабы заражения и выяснили, что только 20 процентов пациентов заразились внутри страны через контакт с другими больными. У 72 процентов из всех инфицированных наблюдается клиническая картина острых респираторных вирусных инфекций, у 18 процентов болезнь протекает бессимптомно, а каждого десятого поставлен диагноз «пневмония».
Попова отметила, что из 15 тысяч общавшихся с зараженными треть прошла период медицинского контроля и оказалась здорова. 10 тысяч остаются под наблюдением.
По данным на 27 марта, в России 1036 случаев заражения, 703 из них — в Москве. Три человека с подтвержденным диагнозом скончались.
Зачем это нужно? Это позволит предотвратить распространение вирусов и других болезнетворных микроорганизмов. Если при кашле или чихании прикрывать нос и рот рукой, микробы могут попасть на ваши руки, а затем на предметы или людей, к которым вы прикасаетесь.
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— телефон скорой помощи: 03, 103 (для звонка с мобильного телефона);
— горячая линия Роспотребнадзора: 8-800-555-49-43;
— горячая линия Роструда: 8-800-707-88-41;
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Источник: Всемирная организация здравоохранения