Подсчитаны масштабы заражения коронавирусом внутри России

Большинство инфицированных коронавирусом россиян приехали из-за границы. Об этом сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова, передает ТАСС.

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В службе подсчитали масштабы заражения и выяснили, что только 20 процентов пациентов заразились внутри страны через контакт с другими больными. У 72 процентов из всех инфицированных наблюдается клиническая картина острых респираторных вирусных инфекций, у 18 процентов болезнь протекает бессимптомно, а каждого десятого поставлен диагноз «пневмония».

Попова отметила, что из 15 тысяч общавшихся с зараженными треть прошла период медицинского контроля и оказалась здорова. 10 тысяч остаются под наблюдением.

По данным на 27 марта, в России 1036 случаев заражения, 703 из них — в Москве. Три человека с подтвержденным диагнозом скончались.

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