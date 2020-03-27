Раскрыта личность третьей умершей с коронавирусом россиянки

Третьей умершей россиянкой с коронавирусом оказалась 70-летняя москвичка. Об этом сообщает «Говорит Москва» в своем Telegram-канале.
По данным радиостанции, женщина пыталась лечиться самостоятельно на протяжении пяти дней. Ее госпитализировали с двусторонней пневмонией.
Радиостанция отмечает, что все умершие россияне с коронавирусом — пожилые.
Ранее сообщалось, что в Москве находится около 100 пациентов с легким течением коронавирусной инфекции, которым разрешили лечиться в домашнем режиме. Состояние пациентов оценивают опытные врачи скорой помощи, и, если у заболевших есть симптомы тяжелого течения болезни или если они относятся к группе риска, их направляют в стационар.
По последним данным, в России зафиксировано 1036 случаев заражения, 703 из них — в Москве.
Зачем это нужно? Это позволит предотвратить распространение вирусов и других болезнетворных микроорганизмов. Если при кашле или чихании прикрывать нос и рот рукой, микробы могут попасть на ваши руки, а затем на предметы или людей, к которым вы прикасаетесь.
— информация о коронавирусе на сайте Роспотребнадзора здесь;
— ответы Роспотребнадзора на самые популярные вопросы о коронавирусе здесь;
— подробный раздел на сайте Минздрава здесь;
— телефон скорой помощи: 03, 103 (для звонка с мобильного телефона);
— горячая линия Роспотребнадзора: 8-800-555-49-43;
— горячая линия Роструда: 8-800-707-88-41;
— горячая линия Департамента здравоохранения Москвы: +7 (495) 870-45-09.
Источник: Всемирная организация здравоохранения