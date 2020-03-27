Раскрыта личность третьей умершей с коронавирусом россиянки

Третьей умершей россиянкой с коронавирусом оказалась 70-летняя москвичка. Об этом сообщает «Говорит Москва» в своем Telegram-канале.

По данным радиостанции, женщина пыталась лечиться самостоятельно на протяжении пяти дней. Ее госпитализировали с двусторонней пневмонией.

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Радиостанция отмечает, что все умершие россияне с коронавирусом — пожилые.

Ранее сообщалось, что в Москве находится около 100 пациентов с легким течением коронавирусной инфекции, которым разрешили лечиться в домашнем режиме. Состояние пациентов оценивают опытные врачи скорой помощи, и, если у заболевших есть симптомы тяжелого течения болезни или если они относятся к группе риска, их направляют в стационар.

По последним данным, в России зафиксировано 1036 случаев заражения, 703 из них — в Москве.

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