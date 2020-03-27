Депутатов Госдумы проверят на коронавирус, тесты проведут в понедельник, 30 марта, сообщил глава комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов. Его цитирует «Интерфакс».

На условиях анонимности эту информацию агентству подтвердили в КПРФ, «Единой России» и «Справедливой России».

Бывший главный санитарный врач РФ, депутат Госдумы Геннадий Онищенко отметил, что проверят следует не только членов нижней палаты парламента.

«Коронавирус не отличит удостоверение депутата от удостоверения сотрудника, поэтому если что-то и делать, то надо делать все в комплексе», — сказал он.

Накануне появилась информация о том, что у сотрудника аппарата правительства заподозрили коронавирус. Его имя не называется, в настоящий момент он находится на карантине.

По последним данным, число зараженных коронавирусом в России превысило 800 человек, подтверждены три смерти от коронавируса.

В Госдуме заседают 450 депутатов.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!