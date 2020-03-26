У сотрудника аппарата правительства России заподозрили коронавирус

В аппарате правительства России проверяют сотрудника, который, вероятно, заразился коронавирусом. Об этом сообщается в Telegram-канале издания «Подъем».

В настоящий момент он находится на карантине, его тесты отправлены на дополнительную проверку. Все, кто с ним контактировал, — под наблюдением. Помещения в здании правительства продезинфицировали.

По последним данным, в России выявлено 840 случаев заражения коронавирусом, 182 из них были зафиксированы за минувшие сутки. Также известно, что два человека умерли в результате пневмонии COVID-19 в московской больнице в Коммунарке.

Мэр Москвы Сергей Собянин распорядился временно закрыть точки общественного питания, а также объекты розничной торговли в связи с опасностью распространения коронавируса. В обычном режиме будут работать только аптеки и продовольственные магазины. Ограничения будут действовать с 28 марта по 5 апреля.

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