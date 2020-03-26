У сотрудника аппарата правительства России заподозрили коронавирус

В аппарате правительства России проверяют сотрудника, который, вероятно, заразился коронавирусом. Об этом сообщается в Telegram-канале издания «Подъем».
В настоящий момент он находится на карантине, его тесты отправлены на дополнительную проверку. Все, кто с ним контактировал, — под наблюдением. Помещения в здании правительства продезинфицировали.
По последним данным, в России выявлено 840 случаев заражения коронавирусом, 182 из них были зафиксированы за минувшие сутки. Также известно, что два человека умерли в результате пневмонии COVID-19 в московской больнице в Коммунарке.
Мэр Москвы Сергей Собянин распорядился временно закрыть точки общественного питания, а также объекты розничной торговли в связи с опасностью распространения коронавируса. В обычном режиме будут работать только аптеки и продовольственные магазины. Ограничения будут действовать с 28 марта по 5 апреля.
Зачем это нужно? Это позволит предотвратить распространение вирусов и других болезнетворных микроорганизмов. Если при кашле или чихании прикрывать нос и рот рукой, микробы могут попасть на ваши руки, а затем на предметы или людей, к которым вы прикасаетесь.
— информация о коронавирусе на сайте Роспотребнадзора здесь;
— ответы Роспотребнадзора на самые популярные вопросы о коронавирусе здесь;
— подробный раздел на сайте Минздрава здесь;
— телефон скорой помощи: 03, 103 (для звонка с мобильного телефона);
— горячая линия Роспотребнадзора: 8-800-555-49-43;
— горячая линия Роструда: 8-800-707-88-41;
— горячая линия Департамента здравоохранения Москвы: +7 (495) 870-45-09.
Источник: Всемирная организация здравоохранения