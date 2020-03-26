В регионах России начали закрывать торговые центры по примеру Москвы

Власти Свердловской области и Республики Татарстан приняли решение приостановить работу торговых центров. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службы правительств регионов.

В правительстве Татарстана уточнили, что исключение составят продуктовые магазины и аптеки, расположенные в торговых центрах. Заведения общественного питания не будут работать в указанный период. В Свердловской области не будут работать также рестораны (кроме доставок), ночных клубов и магазинов, кроме аптек и продуктовых.

Ранее 26 марта мэр Москвы Сергей Собянин распорядился временно закрыть точки общественного питания, а также объекты розничной торговли. В обычном режиме будут работать только аптеки и продовольственные магазины. Ограничения будут действовать с 28 марта по 5 апреля.

Позднее в четверг власти Санкт-Петербурга объявили, что с 28 марта закроют все рестораны, бары, кафе и ночные клубы. Заведения общественного питания не будут работать до 5 апреля. Исключения составят только столовые при предприятиях. Кафе, рестораны и закусочные будут доставлять еду на дом или в номера гостиниц.

По последним данным, в России выявлено 840 случаев заражения коронавирусом, 182 из них были зафиксированы за минувшие сутки. Также известно, что два человека умерли в результате пневмонии COVID-19 в московской больнице в Коммунарке.

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