В регионах России начали закрывать торговые центры по примеру Москвы

Власти Свердловской области и Республики Татарстан приняли решение приостановить работу торговых центров. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службы правительств регионов.
В правительстве Татарстана уточнили, что исключение составят продуктовые магазины и аптеки, расположенные в торговых центрах. Заведения общественного питания не будут работать в указанный период. В Свердловской области не будут работать также рестораны (кроме доставок), ночных клубов и магазинов, кроме аптек и продуктовых.
Ранее 26 марта мэр Москвы Сергей Собянин распорядился временно закрыть точки общественного питания, а также объекты розничной торговли. В обычном режиме будут работать только аптеки и продовольственные магазины. Ограничения будут действовать с 28 марта по 5 апреля.
Позднее в четверг власти Санкт-Петербурга объявили, что с 28 марта закроют все рестораны, бары, кафе и ночные клубы. Заведения общественного питания не будут работать до 5 апреля. Исключения составят только столовые при предприятиях. Кафе, рестораны и закусочные будут доставлять еду на дом или в номера гостиниц.
По последним данным, в России выявлено 840 случаев заражения коронавирусом, 182 из них были зафиксированы за минувшие сутки. Также известно, что два человека умерли в результате пневмонии COVID-19 в московской больнице в Коммунарке.
Зачем это нужно? Это позволит предотвратить распространение вирусов и других болезнетворных микроорганизмов. Если при кашле или чихании прикрывать нос и рот рукой, микробы могут попасть на ваши руки, а затем на предметы или людей, к которым вы прикасаетесь.
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— ответы Роспотребнадзора на самые популярные вопросы о коронавирусе здесь;
— подробный раздел на сайте Минздрава здесь;
— телефон скорой помощи: 03, 103 (для звонка с мобильного телефона);
— горячая линия Роспотребнадзора: 8-800-555-49-43;
— горячая линия Роструда: 8-800-707-88-41;
— горячая линия Департамента здравоохранения Москвы: +7 (495) 870-45-09.
Источник: Всемирная организация здравоохранения