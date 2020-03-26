Собянин призвал россиян отказаться от поездок в Москву

Мэр Москвы Сергей Собянин призвал жителей других регионов России временно отказаться от поездок в Москву. Об этом он написал в личном блоге.

«Москва всегда очень гостеприимна и рада гостям. Но в эти дни я бы очень рекомендовал воздержаться от поездок и не подвергать себя лишнему риску», — заявил столичный градоначальник. Он добавил, что туристическая индустрия столицы поставлена на паузу.

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Ранее Собянин подписал новый указ, ужесточающий меры по борьбе с коронавирусом. Так, с 28 марта по 5 апреля 2020 года прекращается работа объектов розничной торговли, однако аптеки и продовольственные магазины будут работать без ограничений. Свою работу приостанавливают рестораны, кафе, бары, столовые и другие общедоступные предприятия общественного питания, исключение составят обслуживание на вынос без посещения помещений и удаленная доставка готовых блюд.

Закрыты для посещения будут места, где предоставляются услуги, требующие личного присутствия человека, например парикмахерские. Также мэр призвал верующих воздержаться от посещения религиозных объектов.

26 марта президент Росии Владимир Путин выступил с обращением к нации, в ходе которого анонсировал нерабочую неделю с 30 марта по 2 апреля. Он также сообщил о вводе ряда мер поддержки населения и бизнеса.

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