Главврач больницы в Коммунарке подтвердил заражение Лещенко коронавирусом

Главный врач больницы №40 в московской Коммунарке Денис Проценко прокомментировал госпитализацию народного артиста РСФСР Льва Лещенко, подтвердив заражение певца коронавирусом. Об этом он сообщил в Facebook в пятницу, 27 марта.
«После дообследования была подтверждена короновирусная этиология пневмонии. В первые сутки после поступления состояние пациента ухудшилось», — написал Проценко.
Медик отметил, что у артиста наросла одышка и снизились показатели оксигенации крови, его перевели в реанимацию. В настоящее время его состояние стабильно, его собираются перевести в обычное отделение. Проценко подчеркнул, что попросил у Лещенко разрешения опубликовать этот пост из-за «спекуляций некоторых СМИ на тему состояния здоровья» певца.
26 марта стало известно, что у Лещенко подтвердился коронавирус. Он вызвал у певца двустороннюю пневмонию, в связи с чем его состояние оценивается как тяжелое. Сообщалось, что у Лещенко начался отек легких.
Зачем это нужно? Это позволит предотвратить распространение вирусов и других болезнетворных микроорганизмов. Если при кашле или чихании прикрывать нос и рот рукой, микробы могут попасть на ваши руки, а затем на предметы или людей, к которым вы прикасаетесь.
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Источник: Всемирная организация здравоохранения