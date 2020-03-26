Борис Акунин заразился коронавирусом

Писатель Борис Акунин (настоящее имя — Григорий Чхартишвили) заразился коронавирусом. Об этом он сообщил в своем Facebook-аккаунте.
«Я забросил Facebook, потому что валяюсь с модной болезнью. Малость окрепну — обязательно поделюсь впечатлениями», — написал он.
Писатель отметил, что считает страх перед вирусом более страшным, чем сам вирус. По его мнению, из-за пандемии не стоит паниковать.
Борис Акунин — писатель, переводчик и общественный деятель. Наибольшую известность ему принесла серия романов о приключениях сыщика Эраста Петровича Фандорина. С 2014 года Акунин проживает в Лондоне.
Ранее в четверг стало известно, что коронавирус подтвердился у народного артиста РСФСР Льва Лещенко. Вирус вызвал у певца двустороннюю пневмонию, в связи с чем его состояние оценивается как тяжелое. Сообщалось, что у Лещенко начался отек легких.
По данным на 26 марта, в мире более 491 тысячи зараженных коронавирусом человек; 22 тысячи человек погибли, 118 тысяч — вылечились.
Зачем это нужно? Это позволит предотвратить распространение вирусов и других болезнетворных микроорганизмов. Если при кашле или чихании прикрывать нос и рот рукой, микробы могут попасть на ваши руки, а затем на предметы или людей, к которым вы прикасаетесь.
— информация о коронавирусе на сайте Роспотребнадзора здесь;
— ответы Роспотребнадзора на самые популярные вопросы о коронавирусе здесь;
— подробный раздел на сайте Минздрава здесь;
— телефон скорой помощи: 03, 103 (для звонка с мобильного телефона);
— горячая линия Роспотребнадзора: 8-800-555-49-43;
— горячая линия Роструда: 8-800-707-88-41;
— горячая линия Департамента здравоохранения Москвы: +7 (495) 870-45-09.
Источник: Всемирная организация здравоохранения