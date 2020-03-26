Борис Акунин заразился коронавирусом

Писатель Борис Акунин (настоящее имя — Григорий Чхартишвили) заразился коронавирусом. Об этом он сообщил в своем Facebook-аккаунте.

«Я забросил Facebook, потому что валяюсь с модной болезнью. Малость окрепну — обязательно поделюсь впечатлениями», — написал он.

Писатель отметил, что считает страх перед вирусом более страшным, чем сам вирус. По его мнению, из-за пандемии не стоит паниковать.

Борис Акунин — писатель, переводчик и общественный деятель. Наибольшую известность ему принесла серия романов о приключениях сыщика Эраста Петровича Фандорина. С 2014 года Акунин проживает в Лондоне.

Ранее в четверг стало известно, что коронавирус подтвердился у народного артиста РСФСР Льва Лещенко. Вирус вызвал у певца двустороннюю пневмонию, в связи с чем его состояние оценивается как тяжелое. Сообщалось, что у Лещенко начался отек легких.

По данным на 26 марта, в мире более 491 тысячи зараженных коронавирусом человек; 22 тысячи человек погибли, 118 тысяч — вылечились.

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