У Натальи Ветлицкой заподозрили коронавирус

Певица Наталья Ветлицкая записала в Instagram видеообращение из Испании, рассказав, что врачи заподозрили у нее заражение коронавирусом. Артистка описала свои симптомы и поделилась рекомендациями врачей.

«Я заболела где-то неделю назад, потом у меня было улучшение, 36 и 6, потом опять температура пошла. Ну и этот кашель. Кашель, кашель, кашель. Если коротко — уже ночью вчера я поехала в госпиталь, в "скорое" отделение, потому что было ощущение, что эта мокрота в бронхах не откашливается, а как какая-то пена булькает и булькает, невозможно. Когда я попыталась набрать воздух, чтоб откашляться, у меня было ощущение, что мне некуда его набирать», — поведала 55-летняя артистка.

Материалы по теме Звездная болезнь Том Хэнкс, Харви Вайнштейн и Пласидо Доминго: кто из звезд заразился коронавирусом

По словам Ветлицкой, она приехала в больницу после часа ночи, ее сразу изолировали: «Чтоб вы понимали, меры безопасности в общении с пациентом, который подозревается в том, что он заражен этим вирусом, просто на уровне военной какой-то защиты. Все очень серьезно».

У певицы взяли анализы крови, сделали рентген грудной клетки, однако не смогли подтвердить или опровергнуть заражение коронавирусом. «Они написали в заключении: "возможно это вот этот вирус". Отправили меня домой», — рассказала она. Ветлицкая добавила, что ей рекомендовали принимать препарат «Парацетамол» в случае подъема температуры.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!