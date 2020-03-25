Винокур рассказал о состоянии госпитализированного Лещенко

Юморист Владимир Винокур рассказал о состоянии народного артиста РСФСР Льва Лещенко, госпитализированного из-за подозрения на коронавирус. Об этом сообщает РИА Новости.
Как пояснил пародист, причиной, по которой Лещенко оказался в больнице, стало двустороннее воспаление легких. «Все нормально с ним. Не дождутся», — заявил он.
Винокур также опроверг, что навещал певца. Он пояснил, что тот лежит в инфекционной больнице.
24 марта стало известно, что Лещенко и его супруга Ирина госпитализированы в медицинский центр в московском поселке Коммунарка с подозрением на коронавирус. Они попали в больницу несколько дней назад после того, как артист вызвал на дом скорую помощь из-за воспаления легких. Его госпитализировали в целях профилактики.
По последним данным, в мире выявлено свыше 428 тысяч инфицированных коронавирусом; 18,9 тысячи человек погибли, 109,1 тысячи — вылечились. Вспышка пневмонии COVID-19, вызванной коронавирусом нового типа, впервые была зафиксирована в ноябре 2019 года в китайском Ухане.
Зачем это нужно? Это позволит предотвратить распространение вирусов и других болезнетворных микроорганизмов. Если при кашле или чихании прикрывать нос и рот рукой, микробы могут попасть на ваши руки, а затем на предметы или людей, к которым вы прикасаетесь.
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— телефон скорой помощи: 03, 103 (для звонка с мобильного телефона);
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Источник: Всемирная организация здравоохранения