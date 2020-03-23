Звезда фильмов Антониони и бывшая «Мисс Италия» умерла от коронавируса

В Сеговии от коронавируса умерла итальянская актриса Лючия Бозе. Об этом сообщает издание El Pais в понедельник, 23 марта.

Смерть 89-летней артистки подтвердила ее семья, в том числе и сын — известный испанский певец Мигель Бозе. Родственники уточнили, что бывшая «Мисс Италия» (артистка была удостоена этого титула в 1947 году) скончалась из-за пневмонии, вызванной COVID-19.

Актриса начала свою кинокарьеру в 1950 году, появившись в фильме Джузеппе Де Сантиса «Нет мира под оливами». Позднее звезда снималась в картинах Микеланджело Антониони «Хроники одной любви» и «Дама без камелий», а также в «Сатириконе» Федерико Феллини. Среди других известных работ с ее участием — «Рим в 11 часов», «Хроника объявленной смерти», «Последний гарем» и «Смерть велосипедиста». В 1980 году Лючия Бозе открыла в Сеговии первый в мире Музей ангелов.

Бозе стала второй итальянской знаменитостью, погибшей от коронавируса. 16 марта стало известно о смерти 92-летнего архитектора Витторио Греготти. Он работал над культурным центром «Белем» в Лиссабоне, кампусом Университета Калабрии, театром «Арчимбольди» в Милане и кварталом Дзен в Палермо.