Архитектор олимпийского стадиона в Барселоне умер от коронавируса

Умер итальянский архитектор Витторио Греготти. Об этом сообщает газета la Repubblica.

Создатель олимпийского стадиона в Барселоне скончался в возрасте 92 лет. Причиной смерти стала пневмония, развившаяся из-за коронавируса. Уточняется, что он стал первым известным итальянцем, погибшим от вспышки COVID-19.

Родившийся в Новаре в 1927 году Греготти считался одним из отцов итальянской архитектуры. За свою жизнь градостроитель реализовал более тысячи проектов как в родной стране, так и за ее пределами. Среди наиболее известных работ Греготти — культурный центр «Белем» в Лиссабоне, кампус Университета Калабрии, театр «Арчимбольди» в Милане и квартал Дзен в Палермо.

Ранее в понедельник стало известно, что коронавирусом заразилась актриса Ольга Куриленко. Она рассказала, что уже около недели соблюдает режим самоизоляции. Кроме того, коронавирус обнаружили у главы крупнейшей звукозаписывающей компании Universal Music Лучиана Грейнджа.

По последним данным, во всем мире коронавирусом заражены более 169,3 тысячи человек. Число смертей превысило 6,5 тысячи, вылечились более 77,2 тысячи человек.