У главы крупнейшей звукозаписывающей компании обнаружили коронавирус

У главы крупнейшей звукозаписывающей компании Universal Music Лучиана Грейнджа обнаружили коронавирус. Об этом сообщает издание Variety.

В настоящее время Грейндж госпитализирован в один из медицинских центров Лос-Анджелеса. Отмечается, что эта новость обеспокоила других руководителей крупных компаний, побывавших 29 февраля на вечеринке в честь его 60-летия. Среди гостей оказались генеральный директор Apple Тим Кук, старший вице-президент Apple Эдди Кью и председатель совета директоров Full Stop Management Ирвинг Азофф.

Ранее 16 марта стало известно, что актриса Ольга Куриленко заразилась новым коронавирусом. Она рассказала, что соблюдает режим самоизоляции около недели. Артистка призвала подписчиков быть осторожными и воспринимать ситуацию с вирусом всерьез.

По последним данным, во всем мире коронавирусом заражены более 169,3 тысячи человек. Число смертей превысило 6,5 тысячи, вылечились более 77,2 тысячи человек.

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