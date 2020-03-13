Актер из «Гарри Поттера» прокомментировал слухи о найденном у него коронавирусе

Британский актер Дэниел Рэдклифф прокомментировал появившиеся в интернете слухи о найденном у него коронавирусе. Об этом сообщает Entertainment Weekly.

«Вчера я зашел в гримерку, и визажист сказал, что его племянница написала, будто у меня коронавирус. Я удивился, а он показал мне твит со словами: "Дэниел Рэдклифф стал первым известным человеком, заразившимся коронавирусом". Думаю, что я выгляжу больным все время, поэтому вы можете поверить в такое, ведь я такой бледный. Это интернет. Но мне льстит, что они выбрали именно меня», — отметил исполнитель роли Гарри Поттера.

В четверг, 12 марта, сообщалось, что коронавирусом заразились актер Том Хэнкс и его супруга Рита Уилсон. Теперь им предстоит провести необходимое время на карантине и пройти обследование. В первых числах марта коронавирус также выявили у чилийского писателя и кинорежиссера Луиса Сепульведы. Согласно данным La Vanguardia, в настоящее время автор книги «Старик, читавший любовные романы» находится в критическом состоянии.

Всего от пневмонии, вызванной коронавирусом SARS-CoV-2, погибли более пяти тысяч человек. Подтверждено более 137 тысяч случаев заражения, более 70 тысяч человек, которые были инфицированы, излечились.

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