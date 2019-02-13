Дэниел Рэдклифф предсказал появление новых Гарри Поттеров

Британский актер Дэниел Рэдклифф уверен, что серия фильмов о Гарри Поттере получит продолжение. Об этом он сообщил в интервью порталу IGN.

«Я убежден, что нас ждет какая-то другая версия. Я знаю, что я не последний Гарри Поттер, которого я увижу в своей жизни, ведь у нас уже есть несколько других», — заявил артист в беседе с журналистами. Отмечается, что речь, скорее всего, идет о Джейми Паркере и Гарете Ривзе, которые исполнили роль молодого волшебника на театральной сцене в Лондоне.

Рэдклифф рассказал, что ему будет любопытно понаблюдать за судьбой выпущенных кинолент о Гарри Поттере, в которых снялся он сам. «Будет интересно, если они перезапустят их или просто сделают новые фильмы, а может и сериал. Я с удовольствием посмотрю», — сказал Рэдклифф.

В январе интернет-пользователи высмеяли британскую писательницу Джоан Роулинг за то, что она регулярно делится ранее неизвестными и странными подробностями о вселенной Гарри Поттера. В сети запустили мем, в котором придумывали новые смешные детали от лица Роулинг. Так, эльфа Добби сделали причастным к войне в Ираке, а великана Хагрида окрестили женщиной в хиджабе.

Больше важных новостей в Telegram-канале «Лента дня». Подписывайтесь!