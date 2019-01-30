Джоан Роулинг превратили в мем из-за безумных фактов о Гарри Поттере

Британскую писательницу Джоан Роулинг высмеяли за то, что она регулярно делится новыми странными подробностями о вселенной Гарри Поттера.

В начале января в официальном Twitter-аккаунте поттерианы появилась информация о том, что до XVIII века волшебники не пользовались туалетом и справляли нужду где попало. Удивленные этим фактом интернет-пользователи запустили мем, в котором придумывают новые забавные детали от лица писательницы.

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Дж. К. Роулинг: Добби заработал деньги на войне в Ираке

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Дж. К. Роулинг: Хагрид был пансексуальной женщиной в хиджабе, которая в одиночку покончила с южноафриканским апартеидом

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Дж. К. Роулинг: Люциус Малфой носил AirPods

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Дж. К. Роулинг: Седрик Диггори развалил Священную Римскую империю

В 2007 году во время чтений Роулинг поведала, что директор школы Хогвартс Альбус Дамблдор — гей, а великан Рубеус Хагрид — вечный одиночка, который так и не завел семью. Позднее она допустила, что Гермиона Грейнджер может быть темнокожей, потому что в книге не говорилось об обратном. Кроме того, писательница утверждала, что волшебники обучаются в Хогвартсе бесплатно, так как расходы берет на себя Министерство магии.

В декабре 2018 года стало известно, что Джоан Роулинг потеряла статус самого высокооплачиваемого автора, уступив место Джеймсу Паттерсону. За год он заработал 86 миллионов долларов.

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