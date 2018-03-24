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Джоан Роулинг лайкнула «мужчин в платьях» и пожалела

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Джоан Роулинг

Создательницу «Гарри Поттера» Джоан Роулинг раскритиковали за лайк поста о трансгендерах. Пользователи Twitter обвинили писательницу в трансфобии, сообщает Daily Mail.

В твите, который понравился Роулинг, говорилось о трансгендерах как о «мужчинах в платьях». Его опубликовала одна из британских активисток, борющихся за гендерное равенство.

«На меня наорали мужчины на моем первом выступлении в Лейбористской партии в 18 лет, потому что я попросила их избавиться от календаря Page 3 (с обнаженными женщинами — прим. «Ленты.ру»). Мне сказали говорить громче, быть более сильной и независимой. Я часто не чувствовала поддержку. У мужчин в платьях и то больше солидарности. Это женоненавистичество!» — написала она, после чего этот пост лайкнула писательница.

«Возможно, вам следует уточнить, что вы имели в виду. Вы считаете, что трансгендерные женщины — это мужчины в платьях?» — задается вопросом один из юзеров. «Я трансгендерная женщина. Я росла, читала, любила, от всей души желала поехать в Хогвартс. Это все еще одна из моих любимых серий. Я не мужчина в платье. Я не вторгаюсь в женский мир, присваивая женские права или притворяясь. Очень ранена твитом, с которым вы, видимо, согласились», — пишет другая.

Некоторые подписчики Роулинг выступили на ее защиту, подчеркивая, что один лайк еще не говорит о писательнице как о трансфобе.

Позже представители литератора заявили, что это был «неловкий момент среднего возраста».

Поттериана — серия книг Роулинг о юном волшебнике Гарри Поттере, первая из которых вышла в 1998 году. Романы переведены на 77 языков и изданы общим тиражом более 500 миллионов экземпляров.

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