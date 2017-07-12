Джоан Роулинг отказалась посещать детские дома в России

Британская писательница и автор поттерианы Джоан Роулинг не планирует посещать российские детские дома. Об этом ТАСС сообщил руководитель отдела по связям с общественностью благотворительного фонда литератора Lumos Крис Моран.

«Благотворительный фонд Роулинг Lumos был приглашен посмотреть на системы опеки. У Роулинг нет планов посещать детские дома», — заявил он.

Как отмечает агентство, ранее СМИ писали о возможном визите писательницы в Россию в рамках деятельности фонда.

Lumos борется за то, чтобы дети по всему миру не росли в приютах и продвигает идею вернуть их в семьи. Фонд был основан Роулинг в 2005 году и назван в честь заклинания из книг про Гарри Поттера, которое вызывало свет.

Поттериана — серия книг Роулинг о юном волшебнике Гарри Поттере, первая из которых вышла в 1998 году. Романы переведены на 77 языков и изданы общим тиражом более 500 миллионов экземпляров.

