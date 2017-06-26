В сети отметили 20-летие вселенной Гарри Поттера

Пользователи сети отпраздновали 20-летний юбилей со дня публикации первой книги о волшебнике Гарри Поттере. Соответствующие записи стали появляться в Twitter в понедельник, 26 июня, с хештегом #HarryPotter20.

Одной из первых поклонников поздравила британская писательница Джоан Роулинг — автор романов о «мальчике, который выжил».

«Ровно 20 лет назад мир, в котором я жила одна, вдруг открылся для всех. Было замечательно. Спасибо», — написала литератор.

Своими воспоминаниями и впечатлениями поделились и читатели.

«С юбилеем книгу, из-за которой я захотела стать писателем и начала читать», — отметила пользователь @sehunownsme.

— The Hogwarts Express (@HogwartExpress1) 25 июня 2017, 23:05

Первая книга из серии Роулинг, «Гарри Поттер и философский камень», вышла в 1997 году. Всего было издано семь основных томов и несколько дополнений. Романы переведены на 77 языков и изданы общим тиражом более 500 миллионов экземпляров. Каждая часть экранизирована.