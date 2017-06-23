Роулинг рассказала о существовании другого Гарри Поттера

Британская писательница и автор поттерианы Джоан Роулинг рассказала, что помимо главного героя Гарри Поттера в саге был еще один персонаж с таким именем. Об этом она написала на сайте Pottermore.

«Генри Поттер (близкие его называли Гарри) был прямым потомком Хардвина и Иоланты, и служил в Аизенгамоте с 1913 по 1921 год», — говорится в публикации.

По словам Роулинг, Генри Поттер был ярым защитником маглов — людей, у которых нет магических способностей.

Согласно родословной, Генри Поттер приходился прадедушкой волшебнику Гарри. Сына Генри звали Флимонт, а Флимонт был отцом Джеймса Поттера, у которого и родился Гарри.

При этом именно по линии Генри Поттера Гарри был связан с Игнотусом Певереллом, от которого унаследовал плащ-невидимку.

Поттериана — серия книг Роулинг о юном волшебнике Гарри Поттере, первая из которых вышла в 1998 году. Романы переведены на 77 языков и изданы общим тиражом более 500 миллионов экземпляров.