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11:58, 21 июля 2026Спорт

Названа опасность тренировок в жару

Тренер Кравченко заявила, что в жару опасно тренироваться из-за нагрузок на сердце
Анастасия Борисова
Анастасия Борисова (Редактор отдела «Спорт»)

Фото: Inside Creative House / Shutterstock / Fotodom

Руководитель отделов обучения педагогов и контроля качества продукта международной сети студий балета и растяжки LEVITA Анна Кравченко назвала опасность тренировок в жару. Об этом она рассказала в беседе с корреспондентом «Ленты.ру».

Эксперт заявила, что при физической активности мышцы вырабатывают дополнительное тепло; чтобы не допустить перегрева, организм усиливает потоотделение и расширяет сосуды, направляя кровь к коже. Сердцу приходится одновременно снабжать работающие мышцы кислородом и обеспечивать теплоотдачу, поэтому при одинаковой нагрузке в жару пульс выше, утомляемость наступает быстрее, а привычные упражнения даются тяжелее.

Тренер подчеркнула, что пробежки под палящим солнцем, высокоинтенсивные интервальные тренировки и продолжительные велозаезды без пополнения жидкости лучше откладывать или проводить с уменьшенной интенсивностью и тщательной подготовкой. Ключевые правила — пить чаще (не дожидаясь сильной жажды), восполнять при необходимости электролиты, следить за симптомами перегрева (головокружение, слабость, тошнота, спутанность сознания) и немедленно прекращать занятие при их появлении.

Ранее фитнес-тренер Ирина Ротач назвала лучшую тренировку для подготовки фигуры к лету. Она рекомендовала выполнять планку с приведением коленей, упражнения скалолаз и берпи, бег на месте, приседания с махами, выпады с прыжками, отжимания, а также джампинг джек.

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