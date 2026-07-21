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11:56, 21 июля 2026Экономика

В российском регионе увеличили лимит на продажу топлива

Власти Забайкальского края увеличили лимит на продажу топлива на АЗС до 20 литров
Платон Щукин
Платон Щукин (Редактор отдела «Экономика»)

Фото: Евгений Епанчинцев / РИА Новости

В Забайкальском крае лимит на продажу топлива на АЗС увеличили с 15 до 20 литров на одно транспортное средство. Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор региона Александр Осипов.

Изменения касаются заправочных станций сетей «Корс» и БРК. «Рассчитываю на понимание и призываю относиться осознанно к этому», — написал чиновник.

В следующем сообщении он рассказал о ситуации в Шилкинском районе, где на пике топливного кризиса люди ждали до двух суток возможности заправить автомобиль, а возле очередей дежурили сотрудники ГИБДД и бригады скорой помощи.

По словам губернатора, обстановка там стабилизировалась, длина очередей на заправках не превышает 100-150 метров, а движутся они достаточно быстро. Увеличилось число АЗС, обслуживающих физических лиц, возвращаются к нормальной работе и частные заправки.

Ранее Центробанк сообщил, что плановые ремонты на сибирских нефтеперерабатывающих заводах (НПЗ) перенесены на осень для увеличения предложения топлива на внутреннем рынке.

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