Disney создал альтернативного Гарри Поттера и выпустил первый трейлер

Walt Disney Studios / YouTube

В сети появился первый трейлер нового фильма о волшебниках «Артемис Фаул». Видео опубликовано на YouTube-канале Walt Disney Studios.

Картина снята по серии фэнтези-романов ирландского писателя Йона Колфера «Артемис Фаул». Автор написал историю о жизни гениального мальчика, сумевшего отыскать подземный волшебный мир, населенный эльфами, гномами, гоблинами, кентаврами, троллями и демонами.

Главный персонаж произведения Йона Колфера — антигерой. По сюжету он пытается ограбить обитателей магического подземелья и присвоить себе богатства.

Журнал Forbes провел параллели между новой экранизацией и франшизой о Гарри Поттере: «Эта книга — невероятна, приключения героев "Артемиса Фаула" более непредсказуемые и сюрреалистичные, чем похождения невинных волшебников в Хогвартсе».

Режиссер фильма — Кеннет Брана, в картине снялись Миранда Рэйсон, Хонг Чау, Джуди Денч.

В России «Артемис Фаул» выйдет в прокат в августе 2019 года.

Ранее в ноябре сообщалось, что новых «Фантастических тварей» признали худшим фильмом из вселенной Гарри Поттера.

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